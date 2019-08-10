«Уровень нашей команды был сильнее». Дмитрий Кравченко о победе ХК «Динамо-Молодечно» над «Витебском»

Новости Беларуси. 10 августа продолжился групповой этап Кубка Салея. Самым богатым на голы в этом игровом дне стало противостояние «Динамо-Молодечно» и «Витебска», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 10 августа продолжился групповой этап Кубка Салея. Самым богатым на голы в этом игровом дне стало противостояние «Динамо-Молодечно» и «Витебска», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За три периода этой встречи было заброшено 11 шайб. Причем все – на счету «зубров». На домашней арене подопечные Дмитрия Кравченко сразу взяли инициативу в свои руки: счет на второй минуте открыл Павел Боярчук. К концу первой 20-минутки – уже 5:0. Во второй части матча преимущество хозяев увеличивается еще на две шайбы, а в третьем молодеченцы забрасывают еще четыре гола.
В составе «Динамо» дублями сегодня отметились Герман Нестеров и Павел Боярчук, хет-трик оформил Станислав Кучкин.
Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Динамо-Молодечно»:
Были, конечно, у «Витебска» моменты, но уровень нашей команды в этом матче был сильнее. Больше контролировали игру, старались делать тактические моменты, чтобы из игры в игру улучшать свои действия как в обороне, так и в атаке.
Владислав Соколовский, защитник ХК «Динамо-Молодечно»:
Настраивались, как на обычный рядовой матч. Выполняли задания тренера, старались не смотреть на счет, играли по заданию.
Таким образом, «Динамо-Молодечно» продолжает борьбу за первое место в группе «Б». На данный момент «бело-синие» отстают от лидирующего «Шахтера» на 1 балл.