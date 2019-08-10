«Уровень нашей команды был сильнее». Дмитрий Кравченко о победе ХК «Динамо-Молодечно» над «Витебском»

Новости Беларуси. 10 августа продолжился групповой этап Кубка Салея. Самым богатым на голы в этом игровом дне стало противостояние «Динамо-Молодечно» и «Витебска», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За три периода этой встречи было заброшено 11 шайб. Причем все – на счету «зубров». На домашней арене подопечные Дмитрия Кравченко сразу взяли инициативу в свои руки: счет на второй минуте открыл Павел Боярчук. К концу первой 20-минутки – уже 5:0. Во второй части матча преимущество хозяев увеличивается еще на две шайбы, а в третьем молодеченцы забрасывают еще четыре гола.

В составе «Динамо» дублями сегодня отметились Герман Нестеров и Павел Боярчук, хет-трик оформил Станислав Кучкин.