«Принципиальная схватка была». Ксения Станкевич о бронзе на турнире по вольной борьбе на призы Александра Медведя

Новости Беларуси. Стартовал! Вот уже 49-й год подряд Минск принимает борцов со всего света на турнире на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этот раз под сводами Дворца спорта состязаются 203 атлета из 14 стран. Накануне состоялась церемония открытия и прошли предварительные схватки.

А сегодня, 10 августа, на турнире был очень насыщенный соревновательный день. Состоялись предварительные и утешительные поединки в пяти весовых категориях у мужчин и женщин, также прошли полуфиналы и титульные схватки. Одними из первых у белорусов на медали «наборолась» Ксения Станкевич. У нее бронза. Золотым медалистом турнира стал Владислав Андреев. Свидетелем этих успехов наших атлетов стал и сам Александр Васильевич Медведь.

Ксения Станкевич, бронзовый призер турнира (50 кг):

Это принципиальная схватка была: самой себе доказать, что я могу бороться и могу выигрывать. Каждый год разные турниры. Соперники совершенно разные все, то есть ко всем нужен подход индивидуальный. Где-то присмотреться, где-то что-то посмотреть. Каждый год по-разному.