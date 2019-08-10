Условия, максимально приближенные к международным. Уникальный биатлонный комплекс появился в Гомеле

Новости Беларуси. Биатлонный комплекс в самом сердце полумиллионного города. Уникальный спортивный объект построили в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 августа он принимает первый этап юношеского Кубка Белорусской федерации биатлона.

К слову, Гомельский регион последний в стране, где до сих пор не было полноценной базы для занятия одним из самых любимых в Беларуси видов спорта. О новой лыжероллерной трассе – материал корреспондента Александра Добрияна.

Полные обоймы патронов и огонь в глазах. Гомельчанин Никита Самсонов не скрывает радости. На лыжероллеры парень встал только на четвертый год занятий биатлоном. Раньше кататься было просто негде. Бег, а если повезет со снегом, месяц лыж по зимнему лесу – вот и все возможности в условиях юго-востока страны.

Никита Самсонов, участник соревнований:

Когда я первый раз увидел стрельбище, так удивился. Здесь такая ровная дорога, особенно если на роллерах ехать. Можно и одношажным, и двушажным, под каждую ногу в горку можно забираться хорошо. Когда мы катались в лесу, я не мог это делать. – Нравится трасса? Да. Очень. Праздник у всех биатлонистов региона. Дети, родители, тренерский состав – одна большая радость на всех.

Ольга Голубчик, тренер сборной Гомельской области по биатлону:

Учитывая, что до этого момента ни в Гомеле, ни в Жлобине ничего такого не было... В Гомеле был только тир, в Жлобине только роллерка. Вот так мы и готовились. Несмотря на это, ничего не имея, у нас дети и в национальной сборной, у нас дети – призеры этапов Кубка Белорусской федерации биатлона. На нас обратили внимание и это великолепно!

Большой круг в километр, два спуска, два подъема, с максимальным перепадом высоты в 4 метра. Для профессионального спортсмена такая трасса может показаться слишком легкой, но для начинающих биатлонистов в самый раз. Задача – не напугать детей трудностями с самого начала. Кроме того, в планах строительство второй очереди с увеличением трассы до 5 километров и повышением ее сложности до максимального уровня. Именно поэтому стрельбище строили с прицелом на большие старты.

Александр Добриян, СТВ:

Полноценное биатлонное стрельбище в самом сердце полумиллионного города. От огневого рубежа до центральной площади Гомеля – меньше 2 километров по прямой. Чтобы возвести такой объект, пришлось пересмотреть старые нормы в подходах как в строительстве, так и в безопасности. Многоуровневая система пулеулавливателей плюс специальные материалы в отделке стен – такой тир можно строить даже в спальном районе.

Денис Езерский, начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома:

Нормативная база, которая существовала у нас в стране, она была еще с советских времен. Были очень странные ограничения. Условно говоря, в советское время нельзя было строить такие объекты в городской черте. Хотя мировой, европейский опыт давно показывает, что такие объекты строятся в городской черте, вокруг них строятся гостиницы, рестораны, развлекательные объекты. То есть та инфраструктура, которая помогает работать со спортсменами и болельщиками. Сегодня есть место, куда можно приехать отдохнуть, покататься. Трасса очень спокойная, она будет интересна и для профессионала, и для любителя.

Биатлонный комплекс «Сож» – почти 100%-ная отечественная разработка: от проекта до материалов. Из импорта разве что система контроля времени. Кстати, мишени уже белорусские: разработанные в Могилеве по заданию главы государства. Уровень мировой. Не стыдно показать профессионалам.

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