«Вопрос точности движения». Этап Кубка мира по вертолётному спорту стартовал под Витебском

Новости Беларуси. На аэродроме под Витебском стартовал третий этап Кубка мира по вертолетному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В борьбу за титул вступили 19 экипажей. Это представители Беларуси, России, Украины, Польши и Чехии. Спортсменам предстоит показать мастерство в параллельной разгрузке грузов и слаломе. Уже состоялись квалификационные соревнования в обоих видах программы. Имена победителей третьего этапа назовут 11 августа.

Юрий Яблоков, обладатель Кубка мира по вертолетному спорту- 2018 (Россия):

Здесь вопрос не скоростей – здесь вопрос точности движения. Если вы будете смотреть, вы увидите, что и на Robinson 44-м люди страшно косячат, а на Ми-2 они совершенно спокойно выигрывают.

Многие белорусские и российские экипажи летают на Ми-2. И, кстати, мы в России проиграли вашему экипажу «Лаптев-Хурс» – слалом. Для нас это, конечно, удар. Мы постараемся такого не допускать.