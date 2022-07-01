«Уровень мотивации повышается точно». Как прошёл ещё один соревновательный день по пулевой стрельбе?

Первого июля сильнейшую в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров определяли девушки. По итогам полуфиналов в решающий раунд вышли три белоруски и одна россиянка. Награду высшей пробы с лучшим результатом завоевала представительница Брестской области Надежда Леоновец. Она же в составе команды из своего региона заняла первое место в командном упражнении.

Надежда Леоновец, чемпионка Беларуси по пулевой стрельбе:

Мне очень понравился этот опыт, очень полезно, я рада, что они с нами участвовали в этих соревнованиях, и благодарна, что они приехали к нам. Уровень мотивации повышается точно. Хочется показать, что белорусские спортсмены тоже хорошо стреляют. Есть над чем поработать: над техникой, над эмоциональным состоянием.

После девушек в борьбу вступили парни. Они соревновались в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета. Первого июля стартовала квалификация, а финалы и полуфиналы пройдут на следующий день. Также в субботу состоятся награждение и торжественная церемония закрытия турнира.