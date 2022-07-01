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«Уровень мотивации повышается точно». Как прошёл ещё один соревновательный день по пулевой стрельбе?

01 июля 2022 18:24
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Новости Беларуси. В спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко продолжается открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. За медали турнира борются представители Беларуси, России и Израиля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Уровень мотивации повышается точно». Как прошёл ещё один соревновательный день по пулевой стрельбе?-1

Первого июля сильнейшую в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров определяли девушки. По итогам полуфиналов в решающий раунд вышли три белоруски и одна россиянка. Награду высшей пробы с лучшим результатом завоевала представительница Брестской области Надежда Леоновец. Она же в составе команды из своего региона заняла первое место в командном упражнении.  

«Уровень мотивации повышается точно». Как прошёл ещё один соревновательный день по пулевой стрельбе?-4

Надежда Леоновец, чемпионка Беларуси по пулевой стрельбе:  
Мне очень понравился этот опыт, очень полезно, я рада, что они с нами участвовали в этих соревнованиях, и благодарна, что они приехали к нам. Уровень мотивации повышается точно. Хочется показать, что белорусские спортсмены тоже хорошо стреляют. Есть над чем поработать: над техникой, над эмоциональным состоянием.  

После девушек в борьбу вступили парни. Они соревновались в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета. Первого июля стартовала квалификация, а финалы и полуфиналы пройдут на следующий день. Также в субботу состоятся награждение и торжественная церемония закрытия турнира.  

# Стрельба # Надежда Леоновец # Фотофакт

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