«Уровень команд подтянулся». Трофимова – про нынешний баскетбольный сезон, молодых игроков и шансы на Олимпиаду

Новости Беларуси. Команда «Горизонт» в шестой раз завоевала титул чемпионки страны. Причем в финальной серии счет был 3:0, пала «Олимпия». Главный тренер Наталья Трофимова вывела девчат на стабильный уровень чемпионов, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Как это ей удалось и какие дальнейшие планы, мы поинтересовались у главкома. У нас в гостях главный тренер баскетбольной команды «Горизонт» и главный тренер сборной Наталья Трофимова.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Ты ощутила это чувство материнства? Наталья Трофимова, главный тренер БК «Горизонт», главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:

Это так смешно. Я всегда говорила: я детей люблю, но с расстояния. Мне достаточно с ними пообщаться. Жить необязательно. И вообще я не представляла себе это все. Сейчас я, естественно, как любая мать, загрызу всех за него. Но у меня нет такого, что я курица-наседка. Если он не хочет есть, одеваться, хочет то, хочет это – свобода выбора. Хочешь это, отвечай за это. Одел сапоги в +20 – пожалуйста. Юлия Силипицкая:

Невесту еще не подобрал? Наталья Трофимова:

К кому-то цеплялся, но сказал, что она не хочет со мной… Я говорю, ну, жди тогда другой. Юлия Силипицкая:

Мне интересно, он к мячу имеет пристрастие? Наталья Трофимова:

Нет. Он уже знает много видов спорта. Я говорю: может, пойдем в баскетбол заниматься? У нас же академия детская. «Нет, я, наверное, пойду в волейбол, а может, в футбол, а может, в гандбол». И начинает мне перечислять все виды спорта, которые знает. Юлия Силипицкая:

Я вас поздравляю однозначно. Можно каким-то образом выделить этот сезон? Он как-то отличается от предыдущего, который вы тоже выиграли? Уровень команд подтянулся. Уже каждый с каждым мог выиграть

Наталья Трофимова:

Это был третий подряд наш финал, третье подряд чемпионство. Конечно, отличается. Уровень команд подтянулся. И уже каждый с каждым мог выиграть, проиграть. Это подтвердилось и в регулярном сезоне, где мы два поражения… Одно от «Минска» и второе от «Олимпии». Любое поражение надо рассматривать как шаг вперед, а не шаг назад. Мы в этом сезоне начали с того, что пять человек – практически первая пятерка у нас полностью ушла. Юлия Силипицкая:

Обновление состава, омоложение. Да? Наталья Трофимова:

И омоложение, и обновление, да, как угодно. Пришло больше молодых игроков. Хочу похвалить тоже своих соперников. Юлия Силипицкая:

Ту же самую «Олимпию». Наталья Трофимова:

Они подтянулись. Это молодая команда, практически полностью состоящая из молодых игроков. И они с каждым годом становятся лучше, сильнее. Юлия Силипицкая:

Интереснее стало? Наталья Трофимова:

Да. Юлия Силипицкая:

Ты ожидала, что пять человек уйдет? Наталья Трофимова:

Конечно, неприятная новость. Но это спорт, все может происходить.

Юлия Силипицкая:

То есть это было прогнозируемо? Наталья Трофимова:

Я не скажу, что мы сидели: пять у нас уйдет. Было понятно, что какие-то перестановки будут. Юлия Силипицкая:

Легко заменила? Наталья Трофимова:

Были какие-то у нас проблемы в межсезонье, разговоры, приглашали, хотели оставить. В принципе, все, что мы наметили в межсезонье, у нас получилось. Мы взяли тех, кого хотели, оставили тех, кого хотели. И я надеюсь, что девчонки не пожалели, что провели этот сезон с нами. Для меня очень важный вопрос в другом. Я хочу видеть, я хочу знать, что они тоже делают шаг вперед. Настя Веремеенко – очень уникальный человек, спортсмен Юлия Силипицкая:

Есть конкуренция внутри команды? Наталья Трофимова:

Бесспорно, Настя Веремеенко – это лидер. Думаю, еще долго у нас не будет такого игрока. Юлия Силипицкая:

Почему? Наталья Трофимова:

Ну, потому что это Настя, это талант, такие люди рождаются… Юлия Силипицкая:

В 100 лет. Наталья Трофимова:

Хорошо, если в 100 лет. Это очень уникальный человек, спортсмен. И на данный момент никого нет.

Юлия Силипицкая:

Настя – все-таки уже зрелый игрок. Наталья Трофимова:

С каждым годом все меньше лишних движений. В принципе, у нее никогда не было лишних движений, лишних телодвижений. Юлия Силипицкая:

Все четко, как механизм? Наталья Трофимова:

Человек играет на своем опыте. То, что умеет, она все это показывает. Это пример того, к чему надо стремиться. Мы стараемся так подобрать тренировочный процесс, чтобы учитывать все эти нюансы. У нас командный вид спорта, понятно, что тренируемся вместе. Но кто-то у нас ходит на дополнительные тренировки. Кто-то тренируется больше. Кому-то мы даем больше отдыхать. То есть все это сочетать можно, нужно. Юлия Силипицкая:

Как тебе работается с молодежью? Надо ли какие-то новые ключики подбирать? Наталья Трофимова:

Стараемся найти какие-то индивидуальные моменты, на которые мы можем надавить, кого-то успокоить. На тренировке мы работаем, после тренировки сесть, поговорить, выяснить. Юлия Силипицкая:

То есть открытое общение? Наталья Трофимова:

Да. Но на тренировке я тренер, вы игроки, вы должны делать то, что вам говорят. Я всегда за конструктивный подход. Если вы видите, что вам это не заходит, вам это не нравится, говорите. Нет проблем. Вы приходите, подтверждаете, что так лучше. Да, я согласна. Если я вижу, что это работает, значит, мы будем работать по-другому. Юлия Силипицкая:

Мне показалось, что в стане команды легионеров как таковых нет.

Наталья Трофимова:

Мы начинали этот сезон с сербским легионером. Она у нас травмировалась и уехала. И после нового года мы взяли россиянку. Они нужны тогда, когда ты видишь, что своими местными игроками ты не можешь закрыть какие-то позиции. Юлия Силипицкая:

По каким критериям наша сборная вообще сейчас существует? И какой вектор в подготовке? Куда? Наталья Трофимова:

Первый сбор мы провели в феврале. Мы собрали всех, все откликнулись и приехали. И провели две игры с россиянками. Юлия Силипицкая:

Причем неплохо, я поняла. Наталья Трофимова:

Ну, Россия приехала не в своем сильнейшем составе. Первую игру мы сыграли сильным составом, своими лучшими. И на вторую игру мы уже выставили молодых игроков, чтобы дать им почувствовать, что это такое. Потому что у нас есть младшие игроки, которые еще не имели никогда опыта игр на таком уровне. Очень важно им дать понюхать, что это такое. На лето мы планируем провести три спарринга со сборной России. Мы едем в Москву. И эта сборная уже будет полностью составлена из молодых игроков. Мы никого из старших не берем. Не прошли конкуренцию они в этот состав по возрасту. Юлия Силипицкая:

А Веремеенко? Наталья Трофимова:

Тоже не прошла по возрасту. Будет полностью играть эти игры молодым составом. Юлия Силипицкая:

Если чисто гипотетически, сейчас как-то уже повеяло, нас допустят, откроют двери на европейские и международные старты, есть ли у нас шансы побороться в квалификации? Олимпийской. Наталья Трофимова:

У нас вообще уже нет шанса на Олимпиаду. В женском баскетболе у нас нет шанса на Олимпиаду.

Юлия Силипицкая:

Мы говорим о Париже? Наталья Трофимова:

Да. Юлия Силипицкая:

Ну мы делаем уже, наверное, какие-то зазоры и на 2028-й? Наталья Трофимова:

Ну, Олимпиада 2028-го. За два года до этого начнется квалификация к Европе – 2027. И если все будет нормально, мы начнем квалификацию, это будет первый шаг. Виден прогресс наших младших игроков Юлия Силипицкая:

Мы к тому времени уже вырастем? Те, кто отправится в Россию сейчас, у них уже будет большой опыт. Временной, по крайней мере.