Лучшим хоккеистом стал Никита Ремезов. В Минске подвели итоги сезона

Новости Беларуси. Хоккейный сезон завершен, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. И точку в нем поставила ставшая уже традиционной церемония закрытия. Красная ковровая дорожка, элегантные наряды, праздничная атмосфера – все это подводит красивый итог яркому и зрелищному соревновательному году.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

К церемонии мы готовимся всегда с трепетом. И всегда хотим удивить, порадовать тех героев, которые подарили нам шикарнейший сезон. Потому что мы видим, сколько было проделано работы, какой получился плей-офф. Всем нам нужно желать только побед и красивых, хороших игр.

Весь хоккейный мир объединила церемония. Уже нет соперничества и острой борьбы, коллеги по цеху делятся эмоциями, подводят итоги и строят планы на будущее. Но, без ложной скромности, особое внимание приковано к чемпионам – жлобинскому «Металлургу».

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Металлург»:

Мы рады, что мы подарили многим болельщикам жлобинского «Металлурга», да и хоккея в целом, хорошие эмоции. Будем идти дальше, стараться. Двигаться вперед, побеждать. И приносить радость людям. Да, бывают разочарования. Болейте за них, переживайте. Потому что все-таки поддержка людей, друг друга, вера, коллектив очень дорогого стоят. Сезон был ярким! А нынешней плей-офф Кубка Президента и вовсе бил рекорды посещаемости. Команды подарили захватывающий хоккей. А значит, самое время отметить тех, без кого это не было бы возможным. 26 наград нашли своих обладателей. Их удостоились игроки, тренеры, менеджеры, работники клубов, представители СМИ.

Михаил Грабовский, генеральный менеджер сборной Беларуси по хоккею:

Хорошо, когда такие традиции продолжаются. И такие мероприятия добавляют немного эмоций игрокам. Ребятам приятно приходить сюда, играть сезон, побеждать, чтобы быть замеченным. Ведь будут сегодня награды, вручения. Для хоккеиста – это какой-то этап в карьере. И это приятно. Важная награда «За преданность хоккею» второй год подряд уходит к Александру Жидких! Легенда отечественного чемпионата, спортсмен в этом сезоне преодолел рубеж в 1 000 матчей в регулярных сезонах. И пока никто и близко не подобрался к этой отметке.

Александр Жидких, обладатель награды «За преданность хоккею»:

Конечно же, приятно, когда тебя отмечает федерация. Значит, я какие-то правильные делал вещи. Любая награда вдохновляет, заставляет двигаться дальше. Хочется поблагодарить всех, кто поздравлял меня. Конечно, это ощущается. И это также мотивирует еще дальше играть. И добиваться, и радовать болельщиков. Многие из лауреатов не обошлись одной статуэткой. Например, Вячеслав Андрющенко стал не только «Лучшим бомбардиром», но и признан самым полезным игроком регулярного чемпионата.

Вячеслав Андрющенко, капитан ХК «Неман»:

На самом деле, каждый должен становиться лучше, чем был вчера. Потому что если каждый человек во всей структуре будет становиться и думать, как ему развиваться, не взирая на других людей, то, соответственно, весь уровень поднимется.

А вот этот лакросс в исполнении Вячеслава Ипатова в последнем матче регулярного чемпионата по праву удостоен звания лучшего гола сезона.

А эта шайба – «золотая» и принадлежит защитнику «Металлурга» Павлу Купчихину, автору единственного и победного гола в седьмом поединке финальной серии. Приз имени Владимира Копатя достается ему.

Павел Купчихин, хоккеист ХК «Металлург»:

Это седьмой матч был. И цена каждой ошибки, цена каждого гола очень велика. И все это понимали. У меня больше такая работа, знаете, почистить сзади, начать атаку, поймать на себя шайбу. А тут удалось забить «золотой гол» – такое внимание сразу ко мне. Очень непривычно, но очень приятно.

Несомненно, белорусский хоккей продолжает открывать новые имена. Награда лучшему молодому игроку уходит к 17-летнему Арсению Ковгорене из «Юности». Хоккеист стал рекордсменом экстралиги среди бомбардиров в возрасте до 18 лет и лучшим снайпером своей команды в нынешнем розыгрыше Кубка Президента.

Арсений Ковгореня, хоккеист ХК «Юность»:

Вдохновило, замотивировало еще больше доказывать. И попадать на такие церемонии только радует. Буду стараться продолжать в том же духе. Конечно, результата не было бы без тренера. Евгений Летов забирает Кубок имени Владимира Наумова, который полагается лучшему наставнику. Дебютный год в экстралиге – и уже финал чемпионата. Результат впечатляющий!