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Лучшим хоккеистом стал Никита Ремезов. В Минске подвели итоги сезона

30 апреля 2023 20:09
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Новости Беларуси. Хоккейный сезон завершен, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. И точку в нем поставила ставшая уже традиционной церемония закрытия. Красная ковровая дорожка, элегантные наряды, праздничная атмосфера – все это подводит красивый итог яркому и зрелищному соревновательному году.

Лучшим хоккеистом стал Никита Ремезов. В Минске подвели итоги сезона-1

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:
К церемонии мы готовимся всегда с трепетом. И всегда хотим удивить, порадовать тех героев, которые подарили нам шикарнейший сезон. Потому что мы видим, сколько было проделано работы, какой получился плей-офф. Всем нам нужно желать только побед и красивых, хороших игр.

Лучшим хоккеистом стал Никита Ремезов. В Минске подвели итоги сезона-4

Весь хоккейный мир объединила церемония. Уже нет соперничества и острой борьбы, коллеги по цеху делятся эмоциями, подводят итоги и строят планы на будущее. Но, без ложной скромности, особое внимание приковано к чемпионам – жлобинскому «Металлургу».

Лучшим хоккеистом стал Никита Ремезов. В Минске подвели итоги сезона-7

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Металлург»:
Мы рады, что мы подарили многим болельщикам жлобинского «Металлурга», да и хоккея в целом, хорошие эмоции. Будем идти дальше, стараться. Двигаться вперед, побеждать. И приносить радость людям. Да, бывают разочарования. Болейте за них, переживайте. Потому что все-таки поддержка людей, друг друга, вера, коллектив очень дорогого стоят.

Сезон был ярким! А нынешней плей-офф Кубка Президента и вовсе бил рекорды посещаемости. Команды подарили захватывающий хоккей. А значит, самое время отметить тех, без кого это не было бы возможным. 26 наград нашли своих обладателей. Их удостоились игроки, тренеры, менеджеры, работники клубов, представители СМИ.

Лучшим хоккеистом стал Никита Ремезов. В Минске подвели итоги сезона-10

Михаил Грабовский, генеральный менеджер сборной Беларуси по хоккею:
Хорошо, когда такие традиции продолжаются. И такие мероприятия добавляют немного эмоций игрокам. Ребятам приятно приходить сюда, играть сезон, побеждать, чтобы быть замеченным. Ведь будут сегодня награды, вручения. Для хоккеиста – это какой-то этап в карьере. И это приятно.

Важная награда «За преданность хоккею» второй год подряд уходит к Александру Жидких! Легенда отечественного чемпионата, спортсмен в этом сезоне преодолел рубеж в 1 000 матчей в регулярных сезонах. И пока никто и близко не подобрался к этой отметке.

Лучшим хоккеистом стал Никита Ремезов. В Минске подвели итоги сезона-13

Александр Жидких, обладатель награды «За преданность хоккею»:
Конечно же, приятно, когда тебя отмечает федерация. Значит, я какие-то правильные делал вещи. Любая награда вдохновляет, заставляет двигаться дальше. Хочется поблагодарить всех, кто поздравлял меня. Конечно, это ощущается. И это также мотивирует еще дальше играть. И добиваться, и радовать болельщиков.

Многие из лауреатов не обошлись одной статуэткой. Например, Вячеслав Андрющенко стал не только «Лучшим бомбардиром», но и признан самым полезным игроком регулярного чемпионата.

Лучшим хоккеистом стал Никита Ремезов. В Минске подвели итоги сезона-16

Вячеслав Андрющенко, капитан ХК «Неман»:
На самом деле, каждый должен становиться лучше, чем был вчера. Потому что если каждый человек во всей структуре будет становиться и думать, как ему развиваться, не взирая на других людей, то, соответственно, весь уровень поднимется.

Лучшим хоккеистом стал Никита Ремезов. В Минске подвели итоги сезона-19

А вот этот лакросс в исполнении Вячеслава Ипатова в последнем матче регулярного чемпионата по праву удостоен звания лучшего гола сезона.

Лучшим хоккеистом стал Никита Ремезов. В Минске подвели итоги сезона-22

А эта шайба – «золотая» и принадлежит защитнику «Металлурга» Павлу Купчихину, автору единственного и победного гола в седьмом поединке финальной серии. Приз имени Владимира Копатя достается ему.

Лучшим хоккеистом стал Никита Ремезов. В Минске подвели итоги сезона-25

Павел Купчихин, хоккеист ХК «Металлург»:
Это седьмой матч был. И цена каждой ошибки, цена каждого гола очень велика. И все это понимали. У меня больше такая работа, знаете, почистить сзади, начать атаку, поймать на себя шайбу. А тут удалось забить «золотой гол» – такое внимание сразу ко мне. Очень непривычно, но очень приятно.

Лучшим хоккеистом стал Никита Ремезов. В Минске подвели итоги сезона-28

Несомненно, белорусский хоккей продолжает открывать новые имена. Награда лучшему молодому игроку уходит к 17-летнему Арсению Ковгорене из «Юности». Хоккеист стал рекордсменом экстралиги среди бомбардиров в возрасте до 18 лет и лучшим снайпером своей команды в нынешнем розыгрыше Кубка Президента.

Лучшим хоккеистом стал Никита Ремезов. В Минске подвели итоги сезона-31

Арсений Ковгореня, хоккеист ХК «Юность»:
Вдохновило, замотивировало еще больше доказывать. И попадать на такие церемонии только радует. Буду стараться продолжать в том же духе.

Конечно, результата не было бы без тренера. Евгений Летов забирает Кубок имени Владимира Наумова, который полагается лучшему наставнику. Дебютный год в экстралиге – и уже финал чемпионата. Результат впечатляющий!

Лучшим хоккеистом стал Никита Ремезов. В Минске подвели итоги сезона-34

И кульминация праздника! Награда лучшему хоккеисту. Победитель в этой номинации определяется голосованием коллег по цеху, а следовательно, носит особую ценность и важность. И удостоился ее форвард «Немана» Никита Ремезов.

Это далеко не полный список тех, кто сделал игровой год ярким и запоминающимся. Он уже вписан в историю белорусского хоккея. Нам же остается ждать следующий сезон. Ведь впереди новые победы, красивые матчи, зрелищная борьба.

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