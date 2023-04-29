«Неман» победил минское «Динамо» в 6-м туре ЧБ по футболу

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу в самом разгаре шестой тур. 29 апреля минское «Динамо» потерпело первое поражение в сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда была бита «Неманом». Гродненцы дома одержали победу со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча на 63-й минуте стал Павел Савицкий.