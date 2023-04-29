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«Неман» победил минское «Динамо» в 6-м туре ЧБ по футболу

29 апреля 2023 18:40
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу в самом разгаре шестой тур. 29 апреля минское «Динамо» потерпело первое поражение в сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Неман» победил минское «Динамо» в 6-м туре ЧБ по футболу-1

Команда была бита «Неманом». Гродненцы дома одержали победу со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча на 63-й минуте стал Павел Савицкий.  

«Неман» победил минское «Динамо» в 6-м туре ЧБ по футболу-4

При этом отметим, что минское «Динамо» большую часть поединка играло в меньшинстве. В конце первого тайма прямую красную карточку получил вратарь Федор Лапоухов. Также сегодня «Торпедо» на выезде обыграло Славию – 1:0.  

В эти минуты свой матч проводят БАТЭ и «Сморгонь».  

# Футбол Беларуси # Павел Савицкий # Фотофакт

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