В первый соревновательный день ЧЕ по шашкам-64 белорусы взяли золото и бронзу

В турецкой Алании в эти дни проходит чемпионат Европы по шашкам-64. За награды борются 55 спортсменов из 14 стран. И первый же соревновательный день стал медальным для сборной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В молниеносной программе титул успешно защитил Игорь Михальченко. Отметим, он также является и действующим чемпионом мира. Бронза в этой дисциплине у еще одного белоруса – 15-летнего Артема Тихонова. Оба спортсмена представляют Волковыск. В женском турнире лучшей среди белорусок стала минчанка Виктория Николаева. Она остановилась в шаге от пьедестала.