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В первый соревновательный день ЧЕ по шашкам-64 белорусы взяли золото и бронзу

30 апреля 2023 13:53
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В турецкой Алании в эти дни проходит чемпионат Европы по шашкам-64. За награды борются 55 спортсменов из 14 стран. И первый же соревновательный день стал медальным для сборной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В первый соревновательный день ЧЕ по шашкам-64 белорусы взяли золото и бронзу-1

В молниеносной программе титул успешно защитил Игорь Михальченко. Отметим, он также является и действующим чемпионом мира. Бронза в этой дисциплине у еще одного белоруса – 15-летнего Артема Тихонова. Оба спортсмена представляют Волковыск. В женском турнире лучшей среди белорусок стала минчанка Виктория Николаева. Она остановилась в шаге от пьедестала.  

# Спортивные соревнования # Игорь Михальченко # Виктория Николаева # Фотофакт

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