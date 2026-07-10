Ульяна Лапаник осталась без медали чемпионата Европы по борьбе (U-20)

В шаге от награды! Ульяна Лапаник осталась без медали чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет. Соревнования проходят в Северной Македонии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска, выступающая в весе до 72 килограммов, свой путь на континентальном форуме начала с разгромной виктории над соперницей из Румынии, но в четвертьфинале землячка уступила оппонентке из Хорватии.

В схватке за третье место соотечественница встречалась с титулованной спортсменкой из Молдовы – Александрой Моисей. К сожалению, навязать активное сопротивление более опытной визави не получилось. Поражение и место за пределами призовой тройки.

В пятницу выступление на турнире начали представители вольного стиля. Не все получилось у наших парней. Матвей Сыцкевич в четвертьфинале потерпел поражение от грузина Гиорги Цитаишвили. Денис Каток и Алексей Курило оступились в 1/8. Алексей Ходунов не справился с квалификацией. 11 июля свои силы попробуют еще четыре белоруса. Всего нашу страну на чемпионате Европы представляют 24 атлета.