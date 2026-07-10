Заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике стартовал в Милане

В Милане стартовал заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике. 10 июля спортсменки начали определять сильнейших в многоборье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Горносько представила композиции с обручем и мячом. В первом виде лидер нашей сборной была практически безупречна и получила от судей лучшую сумму баллов, с мячом землячка стала 6-й. На данный момент в промежуточном протоколе соотечественница располагается на четвертом месте.

Дарья Веренич по итогам упражнений с лентой и булавами – 18-я. Победители и призеры в самой престижной дисциплине определятся завтра, также в субботу узнаем финалисток в отдельных видах. Всего за награды этапа в Италии ведут борьбу около 300 участниц из 47 стран.