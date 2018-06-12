Белорусский параолимпиец Игорь Бокий установил 5 мировых рекордов на соревнованиях в Берлине

Новости Беларуси. Лучшим белорус был на дистанциях 200 метров на спине и вольным стилем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А вот в финале Бокий превзошел и это собственное достижение. Золотую награду белорус завоевал и на 200 метрах баттерфляем. Игорь Бокий является 11 кратным параолимпийским чемпионом и многократным победителем на чемпионатах Европы и мира.