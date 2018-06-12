Прямой эфир

Белорусский параолимпиец Игорь Бокий установил 5 мировых рекордов на соревнованиях в Берлине

12 июня 2018 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лучшим белорус был на дистанциях 200 метров на спине и вольным стилем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский параолимпиец Игорь Бокий установил 5 мировых рекордов на соревнованиях в Берлине-1

Также спортсмен улучшил мировое достижение среди параолимпийцев в предварительном заплыве на 50 метров.

Белорусский параолимпиец Игорь Бокий установил 5 мировых рекордов на соревнованиях в Берлине-4

А вот в финале Бокий превзошел и это собственное достижение. Золотую награду белорус завоевал и на 200 метрах баттерфляем. Игорь Бокий является 11 кратным параолимпийским чемпионом и многократным победителем на чемпионатах Европы и мира.

# Плавание # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теннисная федерация опубликовала новый мировой рейтинг: среди белорусов лучшие – Арина Соболенко и Илья Ивашко
12 июня 2018 13:33

Теннисная федерация опубликовала новый мировой рейтинг: среди белорусов лучшие – Арина Соболенко и Илья Ивашко

Тай-брейк решил судьбу. Александра Саснович проиграла американке Коко Вандевеге в турнире в Хёртогенбос
12 июня 2018 13:19

Тай-брейк решил судьбу. Александра Саснович проиграла американке Коко Вандевеге в турнире в Хёртогенбос

Теннис. В Минске стартовал турнир Royal Cup Open
11 июня 2018 15:23

Теннис. В Минске стартовал турнир Royal Cup Open