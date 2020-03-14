Мужская сборная Беларуси по теннису узнала следующего соперника на Кубке Дэвиса

Дружины определят сильнейшего в рамках поединка мировой группы I. Свидание пройдет не на нашем корте. Планируется, что матч состоится в сентябре. Победитель противостояния выйдет в квалификацию мировой группы, а проигравший попытает счастья в плей-офф группы II.

Из-за коронавируса финал Кубка Федерации с участием белорусок перенесли на неопределённый срок

Совсем недавно наши парни не смогли выйти в финал Кубка Дэвиса, уступив немцам 1:4. Аргентинцы на аналогичной стадии проиграли колумбийцам 1:3.