«Каждый Новый год встречают в зале». Почему белорусские спортсмены предпочитают тренировки праздникам?

Новый год – желанный праздник и для детей, и для взрослых. Но есть люди, для которых всеобщее веселье проходит фоном, ведь на кону большие спортивные победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему атлеты предпочитают празднику изнурительные тренировки и могут ли дать себе хоть чуточку слабины 1 января?

Давай на вертушку. Опа! Молодец, удержание, обязательно выход на удержание. Белорусская борьба сильна своими традициями, поэтому борцовские залы не пустуют даже в праздники. Здесь полным ходом идет подготовка: у кого к детским турнирам, а у кого к Олимпийским играм. Абубакар Хаслаханов – обладатель заветной путевки в Париж. В 2023 году он смог победить на II Играх стран СНГ, после выиграть чемпионат мира до 23 лет по греко-римской борьбе и стать пятым на взрослом планетарном форуме. Именно этот старт принес Хаслаханову пропуск на предстоящие игры четырехлетия.

Кирилл Фоменко, тренер РЦОП по борьбе:

Хаслаханов Абубакар и Ковальский Никита в данный момент, один – чемпион мира, второй – призер мира, каждый Новый год встречают именно в зале.