Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Австралии

Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира категории 500 в австралийском Брисбене. Белоруска, занимающая 23-е место в мировом топе, встречалась с россиянкой Анной Калинской, у которой 80-я строчка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет Азаренко забрала с уверенным счетом 6:1, во втором оппонентка навязала яркую и неуступчивую борьбу и все решилось на тай-брейке, где в упорном противостоянии верх взяла наша соотечественница – 10:8. Девушки провели на корте 2 часа 13 минут.

В основной сетке турнира сыграет еще одна белоруска. Уже завтра, 3 января, вторая ракетка мира Арина Соболенко встретится с представительницей Италии Лючией Бронцетти.