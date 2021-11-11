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Победа со счётом 4:1. Молодёжная сборная Беларуси по хоккею обыграла австрийцев на «Турнире четырёх наций»

11 ноября 2021 19:39
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Новости Беларуси. 11 ноября в бой вступила не только национальная сборная, но и дружины других возрастов. Успехом завершилось первое противостояние нашей молодежки, в которой состоят хоккеисты до 20 лет. В Латвии они справились с командой Австрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победа со счётом 4:1. Молодёжная сборная Беларуси по хоккею обыграла австрийцев на «Турнире четырёх наций»-1

Белорусы со старта начали показывать отличную игру и первыми распечатали ворота противника. Австрийцы ответили и восстановили равенство на табло, но это оказалась их единственная шайба. Задалась игра в большинстве – наши хоккеисты уверенно набирали преимущество именно при численном перевесе на льду. Итог – победа со счетом 4:1. Также в борьбу вступила юниорская сборная до 18 лет, которая в Словакии сражается со сверстниками из Германии.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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