Белорусские хоккеисты обыграли австрийцев в первом матче «Турнира четырёх наций»

Новости Беларуси. Национальная сборная Беларуси по хоккею провела первый матч в рамках «Турнира четырех наций» против дружины из Австрии. Соревнование проходит в Словении, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По очным встречам уверенно лидируют белорусы: девять викторий против четырех поражений. Но на лед вышел экспериментальный состав, поэтому победа наших в этот раз была под вопросом. В первом периоде белорусы вышли вперед, но соперники сравняли. История повторилась и во второй двадцатиминутке. На последний перерыв команды уходили при счете – 2:2. Третий отрезок встречи остался безголевым. А в овертайме шайба Михаила Ковалева принесла Беларуси заслуженную победу.