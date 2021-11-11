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Белорусские хоккеисты обыграли австрийцев в первом матче «Турнира четырёх наций»

11 ноября 2021 19:22
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Новости Беларуси. Национальная сборная Беларуси по хоккею провела первый матч в рамках «Турнира четырех наций» против дружины из Австрии. Соревнование проходит в Словении, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские хоккеисты обыграли австрийцев в первом матче «Турнира четырёх наций»-1

По очным встречам уверенно лидируют белорусы: девять викторий против четырех поражений. Но на лед вышел экспериментальный состав, поэтому победа наших в этот раз была под вопросом. В первом периоде белорусы вышли вперед, но соперники сравняли. История повторилась и во второй двадцатиминутке. На последний перерыв команды уходили при счете – 2:2. Третий отрезок встречи остался безголевым. А в овертайме шайба Михаила Ковалева принесла Беларуси заслуженную победу.

Турнир по медицинским показаниям пропускает главный тренер сборной Крэйг Вудкрофт.

# Хоккей Беларуси # Михаил Ковалев # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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