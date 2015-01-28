Новости Беларуси. Участники юниорского чемпионата мира по биатлону получат бесплатные визы. Об этом 28 января сообщил первый заместитель спорта и туризма нашей страны Александр Гагиев. В 2015 году это уже второе состязание, участники которого пользуются таким бонусом. Первым был Рождественский турнир любителей хоккея на приз президента.

Напомним, чемпионат мира по биатлону среди юниоров Беларусь примет уже в середине февраля и пройдет первенство в Раубичах. Планируется, что зрители смогут наблюдать за гонками не только с трибун спорткомплекса, но и вдоль трассы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Гагиев, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Право проведения данного чемпионата наша страна получила в 2012 году на Конгрессе Международного союза биатлонистов. В данных соревнованиях будет разыграно 16 комплектов медалей: по 4 в индивидуальной гонке, спринте, преследовании и эстафете. Для участия в минском чемпионате на сегодняшний день подали заявки 42 страны. Мы ожидаем более 600 участников, среди них около 450 спортсменов.