Прямой эфир

Гандбольная сборная Беларуси завершила чемпионат мира в Катаре на 18 позиции

28 января 2015 07:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гандбольная сборная Беларуси  завершила чемпионат мира в Катаре на восемнадцатой позиции. Последнее сражение с Чехией получилось крайне упорным — команды до финальной сирены шли мяч в мяч. В итоге после двух таймов на табло горели равные цифры 28:28. Хотя чешская дружина едва не вырвала победу на самом излёте — после броска одного из соперников мяч пересёк линию белорусских ворот спустя доли секунды после сирены. Но, как выяснилось позже, для наших земляков это была лишь отсрочка поражения.

В серии послематчевых семиметровых бросков чехи добились своего, реализовав четыре попытки. Белорусы же были точны лишь в трёх случаях, сообщили в программе «СТВ-спорт». 

# Гандбол

Другие новости рубрики

Все новости
Мужская команда по баскетболу БГУ выиграла у могилёвского клуба «Борисфен-Каласы» со счетом 85:69
28 января 2015 07:12

Мужская команда по баскетболу БГУ выиграла у могилёвского клуба «Борисфен-Каласы» со счетом 85:69

Олимпийский вид спорта — бадминтон. Где найти и как воспитать бадминтонную звезду?
28 января 2015 07:09

Олимпийский вид спорта — бадминтон. Где найти и как воспитать бадминтонную звезду?

Валентина Балябо: Для тренеров и спортсменов Универсиада – это молодежный студенческий форум в виде праздника
27 января 2015 09:50

Валентина Балябо: Для тренеров и спортсменов Универсиада – это молодежный студенческий форум в виде праздника