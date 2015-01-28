Гандбольная сборная Беларуси завершила чемпионат мира в Катаре на 18 позиции

Новости Беларуси. Гандбольная сборная Беларуси завершила чемпионат мира в Катаре на восемнадцатой позиции. Последнее сражение с Чехией получилось крайне упорным — команды до финальной сирены шли мяч в мяч. В итоге после двух таймов на табло горели равные цифры 28:28. Хотя чешская дружина едва не вырвала победу на самом излёте — после броска одного из соперников мяч пересёк линию белорусских ворот спустя доли секунды после сирены. Но, как выяснилось позже, для наших земляков это была лишь отсрочка поражения.

В серии послематчевых семиметровых бросков чехи добились своего, реализовав четыре попытки. Белорусы же были точны лишь в трёх случаях, сообщили в программе «СТВ-спорт».