Олимпийский вид спорта — бадминтон. Где найти и как воспитать бадминтонную звезду?

Новости Беларуси. Наблюдая за людьми, играющими в бадминтон летом на пляже, мало кто задумывается, что это олимпийский вид спорта. Лучший результат белорусов на играх четырёхлетия — 9 место Ольги Конан в Пекине. Где найти и как воспитать бадминтонную звезду?

Рекордная скорость бадминтонного воланчика в момент атакующего удара равна 421 километру в час, а бадминтонист-профессионал за одну встречу пробегает около десяти тысяч метров. Встреча состоит из трёх партий. На международных стартах в день спортсмен играет, как правило, с двумя соперниками. В партии побеждает тот, кто набрал двадцать одно очко. Не все знают, что бадминтон с 1992 года является олимпийским видом спорта, его преимущества известны только им.

В нынешнем чемпионате Беларуси по бадминтону самому юному участнику — 14 лет, наиболее возрастному игроку — перевалило за сорок. Всего в Минск прибыло 80 бадминтонистов. По итогам чемпионата определится состав национальной команды, но основной задачей является резерв.

Первая ракетка в национальной команде женщин — Алеся Зайцева. Профи видит проблему вида спорта в двух плоскостях.

Главный старт сезона — первые Европейские игры 2015. Зайцева, благодаря мировому рейтингу, уже завоевала путёвку в Баку, Дмитрий Супрунюк стоит в листе ожидания, сообщили в программе «СТВ-спорт».