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Олимпийский вид спорта — бадминтон. Где найти и как воспитать бадминтонную звезду?

28 января 2015 07:09
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Новости Беларуси. Наблюдая за людьми, играющими в бадминтон летом на пляже, мало кто задумывается, что это олимпийский вид спорта.  Лучший результат белорусов на играх четырёхлетия — 9 место Ольги Конан в Пекине. Где найти и как воспитать бадминтонную звезду?

Рекордная скорость  бадминтонного воланчика  в  момент  атакующего  удара  равна  421 километру в час, а  бадминтонист-профессионал  за одну встречу пробегает около десяти тысяч метров. Встреча состоит из трёх партий. На  международных стартах в день спортсмен играет, как правило, с двумя соперниками. В партии побеждает тот, кто набрал двадцать одно очко. Не все знают, что  бадминтон  с 1992 года является олимпийским видом спорта, его преимущества известны только им.

В нынешнем  чемпионате Беларуси  по бадминтону самому юному участнику — 14 лет, наиболее возрастному игроку — перевалило за сорок. Всего в Минск прибыло 80 бадминтонистов. По итогам  чемпионата определится состав  национальной команды, но  основной задачей является резерв.

Первая ракетка в национальной команде женщин — Алеся Зайцева.  Профи видит проблему вида спорта в двух плоскостях.

Главный старт сезона — первые Европейские игры 2015. Зайцева, благодаря мировому рейтингу, уже завоевала путёвку в Баку, Дмитрий Супрунюк стоит в листе ожидания, сообщили в программе «СТВ-спорт».  

# Спортивные соревнования # Виталий Шмаков # Ольга Конан # Алеся Зайцева

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