Мужская команда по баскетболу БГУ выиграла у могилёвского клуба «Борисфен-Каласы» со счетом 85:69

Новости Беларуси. В мужском чемпионате Беларуси по баскетболу 27 января состоялись три матча. В Минске команда Белгосуниверситета принимала могилёвский клуб «Борисфен-Каласы».

Первая десятиминутка получилась на редкость упорной и скудной на точные броски – по её окончании хозяева вели 15:12. А вот во второй четверти соперники подправили прицел, увеличив совокупный показатель результативности в три раза. Удачливее по итогам этого отрезка снова были столичные баскетболисты – 30:20. Как выяснилось, добытого в первой половине 13-очкового перевеса БГУ хватило для итоговой победы – 85:69. Самым результативным у «студентов» стал Артём Козлов, набравший 25 очков.

В других матчах вторника сенсаций не произошло: гродненские баскетболисты разгромили гомельчан, а второй состав «Цмоков» добыл победу в Витебске, сообщили в программе «СТВ-спорт».