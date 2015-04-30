Участницы чемпионата Европы по художественной гимнастике 30 апреля прогулялись по Минску

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по художественной гимнастике стартует в Минске уже 1 мая. В 2015 году за награды поборются свыше 200 спортсменок из 37 стран. То есть наш турнир стал самым представительным в истории европейских форумов.

Все гимнастки уже приехали в Минск. И пока болельщики находятся в ожидании красивого спортивного праздника, грации проводят время в тренировочных залах. Но 30 апреля, отойдя от плотного графика, девушки отправились на экскурсию по Минску.

София – фаворит сборной Латвии по художественной гимнастике. В спорте она с трех лет. В тренировочный зал девочку привела мама – тоже гимнастка, она же тренер латвийской сборной. Сегодня София вместе с подругами по команде в перерывах между тренировками гуляет по Минску. Свое выступление репетирует прямо в центре белорусской столицы.

София Никитина, участница чемпионата Европы по художественной гимнастике (Латвия):

Очень зеленый город, сооружения очень необычные. По сравнению с моим городом очень нравится. Библиотека – это просто что-то нереальное. Хотелось бы на нее ночью посмотреть.

Пока одни грации знакомятся со столицей Беларуси, другие отрабатывают последние элементы своих программ. Для 16-летней Рафаэллы это первый чемпионат Европы. В Минск португальские спортсменки приехали одними из первых, поэтому уже успели совершить экскурсию по городу. Больше всего Рафаэллу впечатлила белорусская кухня.

Рафаэлла Валэнт, участница чемпионата Европы по художественной гимнастике (Португалия):

Ваша еда очень отличается от нашей. Я даже не помню названия того, что попробовала. Мне понравились ваши супы. У нас они как пюре. А бульон с овощами, нарезанными кубиками, я ела впервые. Было очень вкусно.

От сборной Португалии на чемпионат Европы приехали всего две спортсменки.

Коллега Рафаэллы – Таня Думингиш – впервые побывала в Минске еще в 2011 году. Тогда наша столица также принимала чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Таня Думингиш, участница чемпионата Европы по художественной гимнастике (Португалия):

Когда я была здесь в прошлый раз, все было совсем другим. Около «Минск-Арены» велась стройка. А сейчас здесь ничего не узнать. Столько красивых современных зданий рядом. Очень красивая архитектура. Так чисто и просторно.

Свою сборную на чемпионат привезла и литовский тренер Даля Куткайте. Одна из самых известных советских граций, абсолютная чемпионка Европы по художественной гимнастике, год назад вернулась из Испании в Литву, чтобы передать свой бесценный опыт соотечественницам.

Даля Куткайте, тренер сборной Литвы по художественной гимнастике:

Мы очень рады, что приехали сюда. Конечно, все на очень высоком уровне, все очень удобно, очень хорошая организация. Но, я думаю, и наша команда, и все команды остались очень довольны.

1 мая «Минск-Арена» примет XXXI чемпионат Европы по художественной гимнастике. За награды поборются свыше 200 спортсменок из 37 стран.

Организаторы обещают порадовать не только яркими выступлениями именитых граций, но и зрелищным гала-представлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.