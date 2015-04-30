Сборная Беларуси вылетела в Чехию на ЧМ-2015 по хоккею

Новости Беларуси. 1 мая в Чехии стартует 79-й чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 30 апреля, сборная Беларуси отправилась на мировой форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии наша команда будет выступать в группе «Б» вместе со сборными Финляндии, России, Словакии, Норвегии, Словении, Дании и США.

Свой первый матч белорусская сборная проведет 2 мая.

Алексей Калюжный, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Сейчас был месяц очень хороших тренировок, были серьезные нагрузки. Я думаю, что команда физически очень хорошо готова. Команда полна ожиданием. Все-таки для кого-то этот чемпионат и раз в жизни, для кого-то чаще, но всегда это соревнование, на которое любой спортсмен мечтает попасть.

Андрей Степанов, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Все так долго ждали, готовились, было так много тренировок. Сейчас начнется самый главный цикл, для которого мы все это, собственно говоря, и делали. Делали эту рутинную, очень объемную работу, готовясь к этому чемпионату мира. Поэтому все с нетерпением ждут старта.

Накануне главный тренер нашей команды Дэйв Льюис огласил состав белорусской дружины на этот мировой форум.

Все еще остается открытым вопрос приезда в сборную Михаила Грабовского. Пока не известно, отпустят ли боссы «Нью-Йорк Айлендерс» нашего игрока.