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Сборная Беларуси вылетела в Чехию на ЧМ-2015 по хоккею

30 апреля 2015 14:25
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Новости Беларуси. 1 мая в Чехии стартует 79-й чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 30 апреля, сборная Беларуси отправилась на мировой форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии наша команда будет выступать в группе «Б» вместе со сборными Финляндии, России, Словакии, Норвегии, Словении, Дании и США.

Свой первый матч белорусская сборная проведет 2 мая.

Алексей Калюжный, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Сейчас был месяц очень хороших тренировок, были серьезные нагрузки. Я думаю, что команда физически очень хорошо готова. Команда полна ожиданием. Все-таки для кого-то этот чемпионат и раз в жизни, для кого-то чаще, но всегда это соревнование, на которое любой спортсмен мечтает попасть.  

Андрей Степанов, нападающий  сборной Беларуси по хоккею:
Все так долго ждали, готовились, было так много тренировок. Сейчас начнется самый главный цикл, для которого мы все это, собственно говоря, и делали. Делали эту рутинную, очень объемную работу, готовясь к этому чемпионату мира. Поэтому все с нетерпением ждут старта.

Накануне главный тренер нашей команды Дэйв Льюис огласил состав белорусской дружины на этот мировой форум.

Все еще остается открытым вопрос приезда в сборную Михаила Грабовского. Пока не известно, отпустят ли боссы «Нью-Йорк Айлендерс» нашего игрока. 

# Чемпионат мира по хоккею # Алексей Калюжный # Андрей Степанов

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