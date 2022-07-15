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Хоккей. Илья Усов зарабатывает баллы в лагере развития «Тампы»

15 июля 2022 14:45
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Илья Усов, подписавший контракт на три года с «Тампой», проявляет себя в лагере развития, который проходит в эти дни, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Хоккей. Илья Усов зарабатывает баллы в лагере развития «Тампы»-1

Наш земляк набрал уже 9 очков в турнире «3 на 3». Команда белоруса пробилась в финал, в котором, к сожалению, уступила, однако результативность белорусского хоккеиста увеличивает его шансы закрепиться в основе.

# Хоккей # Илья Усов # Фотофакт

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