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Минское «Динамо» победило черногорский «Дечич» в ответном поединке Лиги конференций

15 июля 2022 11:45
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» победило черногорский «Дечич» в ответном поединке 1-го квалификационного раунда Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Минское «Динамо» победило черногорский «Дечич» в ответном поединке Лиги конференций-1

С первых минут встречи белорусы завладели инициативой и начали нагнетать давление на ворота хозяев. Бело-синие старались играть широко, растягивая оборону соперника через фланги. Причем особенно продуктивным получались атаки через левую половину поля – в этой части соперник часто проваливался, что приводило к опасным моментам. Поэтому гол, забитый Сачивко на 26-й минуте после подачи углового, выглядел логичным.

Все перевернулось после перерыва. Черногорцы завладели инициативой, и бывший динамовец Бечирай головой поразил ворота Хаткевича. Нужно отдать должное нашим землякам, они смогли собраться, перехватили инициативу и благодаря голу Бакича, одержать столь нужную победу. Как итог: белорусы идут дальше. Соперником минчан станет израильским «Хапоэль» из Беэр-Шевы.

# Футбол # Александр Сачивко # Фатос Бечирай # Егор Хаткевич # Душан Бакич # Фотофакт

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