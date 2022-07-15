Минское «Динамо» победило черногорский «Дечич» в ответном поединке Лиги конференций

С первых минут встречи белорусы завладели инициативой и начали нагнетать давление на ворота хозяев. Бело-синие старались играть широко, растягивая оборону соперника через фланги. Причем особенно продуктивным получались атаки через левую половину поля – в этой части соперник часто проваливался, что приводило к опасным моментам. Поэтому гол, забитый Сачивко на 26-й минуте после подачи углового, выглядел логичным.

Все перевернулось после перерыва. Черногорцы завладели инициативой, и бывший динамовец Бечирай головой поразил ворота Хаткевича. Нужно отдать должное нашим землякам, они смогли собраться, перехватили инициативу и благодаря голу Бакича, одержать столь нужную победу. Как итог: белорусы идут дальше. Соперником минчан станет израильским «Хапоэль» из Беэр-Шевы.