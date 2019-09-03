«У нас сильная команда, она упорно бьётся». В Минске стартовал финальный этап «Кожаного мяча»

Новости Беларуси. Какой мальчишка не мечтает стать известным футболистом? «Кожаный мяч» – турнир, который уже около полувека осуществляет детские мечты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

3 сентября в Минске дан старт финальной стадии республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч». Турнир по доброй традиции проходит на призы Президентского спортивного клуба. Победители определяются в трех возрастных категориях, а так же у девочек. Победителей узнаем 6 сентября. В преддверии баталий участников соревнований ждал приятный сюрприз. Они посетили тренировку национальной команды, где смогли убедиться, что профессиональный футбол – это огромный труд.

Владислав Баранецкий, капитан команды «Олимпия»:

Не смотря ни на что, мне очень хотелось бы играть в этой команде. Труд. Нужно стараться, чтобы достигнуть всех этих результатов.

Артем Долгий, нападающий команды «Олимпия»:

Мне нравятся Стасевич, Александр Глеб. Национальная сборная – это команда, у которой есть опыт. Чтобы добиться такого успеха, годы тренировок, нужно заниматься почти всю жизнь. Я готов стать футболистом национальной сборной.

Ребята разделены на подгруппы. В каждой пройдут матчи по круговой системе, победители определяются через стыковые поединки. Тренерский штаб сборной Беларуси всегда с интересом следит за финалом «Кожаного мяча». В поле зрения специалистов попадают как мальчики, так и девочки.

Каролина Гузовская, игрок команды «Олимпия»:

Да, я в первый раз на тренировке национальной сборной. Мне нравится, как они тренируются. То, что они делают, мне еще не по силе, но я буду стараться так же тренироваться.

Виолетта Гузовская, игрок команды «Олимпия»:

Мне нравится, как занимается национальная сборная. Они хорошо играют, я так не могу пока что. У нас сильная команда, она упорно бьется. Надеюсь, что мы займем первое место. Андрей Махнач, тренер команды «Олимпия»:

Я знаком со всеми тренерами до 15, до 17 лет. Мы, скажем так, в едином кулаке работаем для того, чтобы Беларусь представить в наилучшем свете. Здесь именно девчонки, которые никогда не занимались в специализированных учреждениях. Пришли заниматься кто-то год, кто-то менее года. Мы с тренерами со всей республики посоревнуемся, кто лучше выполнил эту работу по набору и начальному обучению.