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Белорусская «молодёжка» сыграет с португальцами: «Будем ставить невозможное или максимальное»

03 сентября 2019 10:11
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Новости Беларуси. Начнет подготовку к очередному матчу квалификации чемпионата Европы – 2021 года и молодёжная сборная Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская «молодёжка» сыграет с португальцами: «Будем ставить невозможное или максимальное»-1

На пресс-конференции стал известен состав выступающих. Это 23 игрока из высшей и первой лиги. Для главного тренера Сергея Яромко предстоящая игра с Португалией станет первой на новой должности. Пиренейцев можно назвать котом в мешке, поскольку сборная не провела еще ни одного матча в этом отборе. Рулевой нашей команды ставит цель выход на чемпионат Европы.

Белорусская «молодёжка» сыграет с португальцами: «Будем ставить невозможное или максимальное»-4



Сергей Яромко, главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу:
Наверное, все мы знаем португальский футбол. Стоит отметить закономерность: все команды играют по системе 4 – 3 – 3 в атакующий, агрессивный футбол с высоким прессингом. Исходя из этих моментов, мы будем строить свою игру.

Не буду скрывать: у меня в контракте прописана конкретная задача – выход на чемпионат Европы. Ну а будем ставить невозможное или максимальное, или невыполнимое, тогда и получим максимум.

Напомним, игра против сборной Португалии состоится 10 сентября в 20.00 на стадионе «Торпедо» в Жодино. Ранее молодёжная сборная Беларуси разгромила «Гибралтар» – 10:0.

# Футбол Беларуси # Сергей Яромко # Фотофакт

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