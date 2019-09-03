«Хочется приложить максимум усилий»: Мария Белякова о подготовке к ЧЕ по водным лыжам

Новости Беларуси. Три дня осталось до старта чемпионата Европы по водным лыжам за электротягой. На водохранилище Птичь последние приготовления проводят и спортсмены, и организаторы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Там побывала и наш корреспондент Ирина Петыш.

Их стихия – вода, а потому даже в непогоду они бодро и с улыбкой идут на тренировки. Уже на этой неделе наша страна примет чемпионат Европы. И если белорусских атлетов на международной арене уже давно знают как мастеровитых исполнителей, то организаторские способности нашей страны в водных лыжах оставались загадкой.

Для Беларуси континентальный форум – самый крупный доверенный старт. Поэтому в преддверие чемпионата Европы наша команда в приятном волнении и хорошем настроении.

Мария Белякова, многократная чемпионка мира по водным лыжам (фигурное катание):

В боевом, как всегда. Все по полной программе, тренировки в полном объеме и все делаем. Погода нам, слава богу, помогает – чудо, теплый сентябрь. Большая ответственность легла на нашу команду, поскольку мы занимаем всегда топовые позиции. А дома вдвойне желание выиграть увеличивается, поэтому хочется приложить максимум усилий, чтобы добиться желаемого.

Соревнования пройдут в два этапа: сначала среди взрослых спортсменов, затем в бой вступят юниоры. В обеих возрастных категориях ожидается по 70 атлетов из 12 стран. В программе турнира все три дисциплины водных лыж: фигурное катание, слалом и прыжки с трамплина. Каждая из них интересна по-своему, но самым зрелищным должен стать именно трамплин: финалы пройдут в воскресенье, 8 сентября.

Александр Исаев, организатор турнира:

Стараемся сделать все очень на высоком уровне, подготавливаемся каждый день с шести утра до двенадцати ночи. В принципе, вся команда, которая здесь работает, работает на хороший результат, чтобы нам дальше давали побольше чемпионатов. К сожалению, единственная непредсказуемая вещь в нашем виде спорта – это погода. Мы надеемся, конечно, что это будет безветренная и, может быть, солнечная погода. Но какая бы она ни была, нас ничто не остановит, чтобы провести достойно этот чемпионат, и чтобы показали хорошие результаты спортсмены.