Прямой эфир

Михаил Мархель об игре с эстонцами: «Футбол – это жизнь, всякое может случиться»

03 сентября 2019 10:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стал известен окончательный состав сборной Беларуси по футболу на матч с Эстонией, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Национальная команда уже 4 сентября отправится в Таллин, где сыграет очередной групповой матч в рамках квалификации к Евро – 2020. Этот поединок станет дебютным для экс-тренера молодежной сборной, а ныне главкома «белокрылых» – Михаила Мархеля, который возглавил команду в конце июня.

Михаил Мархель об игре с эстонцами: «Футбол – это жизнь, всякое может случиться»-1

Были вызваны 23 игрока. Отметим, включение в список полузащитника «Минска» Ивана Бахара. Капитаном будет назначен игрок БАТЭ – Игорь Стасевич. А вот полузащитник брестского «Динамо» Павел Нехайчик из-за травмы пропустит сборы. Его заменит Евгений Шевченко из ФК «Минск». Из последних новостей из стана нац.команды также отметим решение защитника Егора Филипенко завершить выступления за сборную.

Михаил Мархель об игре с эстонцами: «Футбол – это жизнь, всякое может случиться»-4

Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Мы не слабее по составу как минимум. Как мы, так и они, хотим прервать эту неудачную серию, которая сложилась. Любая официальная игра – это результат серьезный. Но о том, чтобы говорить, что мы проиграем Эстонии, сейчас не имеет никакого смысла. Футбол – это жизнь, всякое может случиться. Я бы не хотел поднимать полемику «что будет, если мы проиграем». Я думаю, сейчас не время об этом говорить, сейчас нужно настраиваться на победу и не думать о том, что можешь проиграть.

Михаил Мархель об игре с эстонцами: «Футбол – это жизнь, всякое может случиться»-7

Напомним, что пока наша сборная в своей группе занимает 4-е место. Также отметим, что после матча с Эстонией подопечные Михаила Мархеля отправятся в Уэльс, где сыграют товарищеский поединок с командой этой страны.

# Футбол Беларуси # Михаил Мархель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусская «молодёжка» сыграет с португальцами: «Будем ставить невозможное или максимальное»
03 сентября 2019 10:11

Белорусская «молодёжка» сыграет с португальцами: «Будем ставить невозможное или максимальное»

«Знание – сила». В НОК провели квест для юных спортсменов и их родителей
03 сентября 2019 09:34

«Знание – сила». В НОК провели квест для юных спортсменов и их родителей

Минское «Динамо» проиграло в первом матче КХЛ: «Не хватило нас на последние 5 минут»
02 сентября 2019 21:07

Минское «Динамо» проиграло в первом матче КХЛ: «Не хватило нас на последние 5 минут»