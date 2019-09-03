Михаил Мархель об игре с эстонцами: «Футбол – это жизнь, всякое может случиться»

Новости Беларуси. Стал известен окончательный состав сборной Беларуси по футболу на матч с Эстонией, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Национальная команда уже 4 сентября отправится в Таллин, где сыграет очередной групповой матч в рамках квалификации к Евро – 2020. Этот поединок станет дебютным для экс-тренера молодежной сборной, а ныне главкома «белокрылых» – Михаила Мархеля, который возглавил команду в конце июня.

Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Мы не слабее по составу как минимум. Как мы, так и они, хотим прервать эту неудачную серию, которая сложилась. Любая официальная игра – это результат серьезный. Но о том, чтобы говорить, что мы проиграем Эстонии, сейчас не имеет никакого смысла. Футбол – это жизнь, всякое может случиться. Я бы не хотел поднимать полемику «что будет, если мы проиграем». Я думаю, сейчас не время об этом говорить, сейчас нужно настраиваться на победу и не думать о том, что можешь проиграть.