Михаил Мархель об игре с эстонцами: «Футбол – это жизнь, всякое может случиться»
Новости Беларуси. Стал известен окончательный состав сборной Беларуси по футболу на матч с Эстонией, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Национальная команда уже 4 сентября отправится в Таллин, где сыграет очередной групповой матч в рамках квалификации к Евро – 2020. Этот поединок станет дебютным для экс-тренера молодежной сборной, а ныне главкома «белокрылых» – Михаила Мархеля, который возглавил команду в конце июня.
Были вызваны 23 игрока. Отметим, включение в список полузащитника «Минска» Ивана Бахара. Капитаном будет назначен игрок БАТЭ – Игорь Стасевич. А вот полузащитник брестского «Динамо» Павел Нехайчик из-за травмы пропустит сборы. Его заменит Евгений Шевченко из ФК «Минск». Из последних новостей из стана нац.команды также отметим решение защитника Егора Филипенко завершить выступления за сборную.
Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Мы не слабее по составу как минимум. Как мы, так и они, хотим прервать эту неудачную серию, которая сложилась. Любая официальная игра – это результат серьезный. Но о том, чтобы говорить, что мы проиграем Эстонии, сейчас не имеет никакого смысла. Футбол – это жизнь, всякое может случиться. Я бы не хотел поднимать полемику «что будет, если мы проиграем». Я думаю, сейчас не время об этом говорить, сейчас нужно настраиваться на победу и не думать о том, что можешь проиграть.
Напомним, что пока наша сборная в своей группе занимает 4-е место. Также отметим, что после матча с Эстонией подопечные Михаила Мархеля отправятся в Уэльс, где сыграют товарищеский поединок с командой этой страны.