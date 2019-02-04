«У нас сильная команда». Квалификация зимнего Кубка Европы по теннису среди девушек прошла в Минске

Новости Беларуси. Белорусские теннисистки продолжают борьбу за зимний командный Кубок Европы в категории до 16 лет. С 1 по 3 февраля Минск принимал квалификационный раунд турнира, где помимо белорусок участвовали спортсменки из Австрии, Великобритании, Литвы, Румынии, Украины и Хорватии.

Яна Колодынска взяла верх над украинкой Ольгой Молчановой – 6:0, 6:0. А затем Алена Фалей в трех сетах уступила Анастасии Соболевой – 5:7, 6:2, 3:6. Решил всё парный поединок. Он остался за белорусками – 6:3, 6:4.

Подопечные Вадима Дембовского вышли в финал, уверенно взяв верх над румынками, британками и украинками. Причем вышли с первого места, накануне переиграв наших южных соседок.

Яна Колодынска, игрок команды Беларуси (U-16): Эмоции, конечно, зашкаливают. Я очень довольна и своей игрой, и тем, что принесла очко нашей команде в финале. Я очень рада. Вышла с хорошим боевым настроем, поэтому показала такую хорошую игру.

Вадим Дембовский, капитан команды Беларуси по теннису (U-16):

На сегодняшний день они хорошо смотрятся, они одни из лучших. На самом деле, у нас сильная команда, от которой можно ждать большое будущее.

Мы играем против сборной Украины, которую тоже не стоит недооценивать. Сейчас очень важный матч.

Финальный раунд зимних Кубков Европы по теннису пройдет с 15 по 17 февраля во французском Бресте.