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БАТЭ уступил в товарищеском матче «Вольфсбергеру»

04 февраля 2019 10:20
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Новости Беларуси. Чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ провели второй спарринг на тренировочном сборе в турецком Белеке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ уступил в товарищеском матче «Вольфсбергеру»-1

В соперниках значился австрийский «Вольфсбергер». Борисовчане вышли вперед на 16-й минуте. Однако удержать победный результат не смогли, пропустив два мяча во второй половине встречи.

Заключительный спарринг борисовчане проведут в среду против сербской «Войводины». Новый сезон футболисты БАТЭ начнут матчами 1/16 финала Лиги Европы с английским «Арсеналом». Первая встреча состоится 14 февраля в Борисове, а 21 февраля в Лондоне пройдет ответный поединок за выход в 1/8 финала.

БАТЭ уступил в товарищеском матче «Вольфсбергеру»-4

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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