Новости Беларуси. Белорусские теннисистки продолжат борьбу за зимний командный кубок Европы в категории до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минск принимал квалификационный раунд турнира, где помимо белорусок участвовали спортсменки из Австрии, Великобритании, Литвы, Румынии, Украины и Хорватии.