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Белорусские теннисистки продолжат борьбу за зимний командный кубок Европы

04 февраля 2019 09:49
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Новости Беларуси. Белорусские теннисистки продолжат борьбу за зимний командный кубок Европы в категории до 16 лет,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минск принимал квалификационный раунд турнира, где помимо белорусок участвовали спортсменки из Австрии, Великобритании, Литвы, Румынии, Украины и Хорватии.

Белорусские теннисистки продолжат борьбу за зимний командный кубок Европы-1

Подопечные Вадима Дембовского вышли в финал, уверенно переиграв румынок, британок и украинок. Несмотря на плотный график, в последний день соревнований девушки выдавали свой максимум. Так, Яна Колодынска порадовала болельщиков победой всухую над украинкой Ольгой Молчановой 6:0, 6:0.

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# Теннис # Фотофакт

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