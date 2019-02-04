Новости Беларуси. Белорусские теннисистки продолжат борьбу за зимний командный кубок Европы в категории до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минск принимал квалификационный раунд турнира, где помимо белорусок участвовали спортсменки из Австрии, Великобритании, Литвы, Румынии, Украины и Хорватии.
Подопечные Вадима Дембовского вышли в финал, уверенно переиграв румынок, британок и украинок. Несмотря на плотный график, в последний день соревнований девушки выдавали свой максимум. Так, Яна Колодынска порадовала болельщиков победой всухую над украинкой Ольгой Молчановой – 6:0, 6:0.
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