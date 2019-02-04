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Настольный теннис. Владимир Самсонов уступил в финале Кубка Европы

04 февраля 2019 10:07
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Новости Беларуси. В швейцарском Монтре прошел финал Кубка Европы топ-16 по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Настольный теннис. Владимир Самсонов уступил в финале Кубка Европы-1

Выступал там и многолетний лидер сборной Беларуси Владимир Самсонов. Он уверенно добрался до решающего раунда, где встретился со своим давним и принципиальным оппонентом представителем Германии Дмитрием Овчаровым.

Настольный теннис. Владимир Самсонов уступил в финале Кубка Европы-4

В решающем, седьмом, сете белорус был в шаге от победы - 10:8, но затем соперник сумел выиграть 4 очка подряд и победить.

Настольный теннис. Владимир Самсонов уступил в финале Кубка Европы-7

Отметим, что Самсонов четырежды становился победителем этих престижных соревнований. В 2018 году он занял 4-е место.

# Теннис # Фотофакт

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