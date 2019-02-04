Настольный теннис. Владимир Самсонов уступил в финале Кубка Европы

Новости Беларуси. В швейцарском Монтре прошел финал Кубка Европы топ-16 по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Выступал там и многолетний лидер сборной Беларуси Владимир Самсонов. Он уверенно добрался до решающего раунда, где встретился со своим давним и принципиальным оппонентом представителем Германии Дмитрием Овчаровым.

В решающем, седьмом, сете белорус был в шаге от победы - 10:8, но затем соперник сумел выиграть 4 очка подряд и победить.