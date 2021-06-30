«У нас отняли 10 очков». Сукора и Нестеров завоевали серебро на ЧЕ по пентатлону среди юниоров

Новости Беларуси. Белорусский тандем Катерина Сукора и Владислав Нестеров завоевали серебро в миксте на чемпионате Европы по пентатлону среди юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусский тандем Катерина Сукора и Владислав Нестеров завоевали серебро в миксте на чемпионате Европы по пентатлону среди юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наши спортсмены набрали 1 420 балов. Выше их, с отрывом в 8 очков, расположилась лишь российская пара. Третье место осталось за венгерскими атлетами.
Катерина Сукора, серебряный медалист чемпионата Европы по пентатлону среди юниоров:
У нас старт сегодня начинался с успешного плавания, мы выполнили те результаты, которые, в принципе, и планировали. Далее было фехтование, мы показали первый результат, но из-за не совсем справедливого судейства у нас отняли 10 очков, затем мы выиграли бонус-раунд.
Владислав Нестеров, серебряный медалист чемпионата Европы по пентатлону среди юниоров:
Дальше у нас была верховая езда. Там допустили одну ошибку, которая, можно сказать, не сильно повлияла, мы в итоге в [...] первые, комбинированный вид. Благодаря успешной стрельбе, мы завоевали серебро сегодня.
30 июня пройдут еще две эстафеты. В женском старте нашу страну представят Анастасия Малашенока и Екатерина Этина. На старте у мужчин от Беларуси выступят Максим Марук и Алексей Хурс.