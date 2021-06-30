«У нас отняли 10 очков». Сукора и Нестеров завоевали серебро на ЧЕ по пентатлону среди юниоров

Наши спортсмены набрали 1 420 балов. Выше их, с отрывом в 8 очков, расположилась лишь российская пара. Третье место осталось за венгерскими атлетами.

Катерина Сукора, серебряный медалист чемпионата Европы по пентатлону среди юниоров:

У нас старт сегодня начинался с успешного плавания, мы выполнили те результаты, которые, в принципе, и планировали. Далее было фехтование, мы показали первый результат, но из-за не совсем справедливого судейства у нас отняли 10 очков, затем мы выиграли бонус-раунд.

Владислав Нестеров, серебряный медалист чемпионата Европы по пентатлону среди юниоров:

Дальше у нас была верховая езда. Там допустили одну ошибку, которая, можно сказать, не сильно повлияла, мы в итоге в [...] первые, комбинированный вид. Благодаря успешной стрельбе, мы завоевали серебро сегодня.