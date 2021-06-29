Егор Герасимов и Александра Саснович вышли во второй круг Уимблдона

Новости Беларуси. В Лондоне продолжается главный травяной теннисный турнир года – Уимблдон. 29 июня во второй раунд соревнований шагнул наш Егор Герасимов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На старте турнира белорус встречался с местным спортсменом Джеем Кларком. Этот поединок начался еще вечером 28 числа. Сначала спортсмены обменялись выигранными партиями с одинаковым счетом 6:3, а третий сет Егор взял на тай-брейке. Ввиду наступления темноты остаток матча был перенесен на вторник. Но в доигровке спортсмены провели на корте всего 35 минут – четвертая партия также осталась за белорусом – 6:2. Во следующем раунде круге Герасимов сыграет против Карена Хачанова из России.