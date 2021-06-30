Сборная Украины одолела шведов и вышла в 1/4 ЧЕ по футболу

Новости Беларуси. На чемпионате Европы по футболу были разыграны последние путевки в четвертьфинал. 29 июня за место в следующем раунде плей-офф боролись Англия и Германия, а также Украина и Швеция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Матч, открывавший игровой день, прошел в относительно спокойной обстановке. Бундестим ничего не сумела поделать с командой с берегов Туманного Альбиона.

Голами отличились Рахим Стерлинг и Хари Кейн. 2:0, англичане шагают дальше.

А вот второй поединок не оставил зрителей без интриги. По истечению основного времени счет в противостоянии Швеции и Украины был равным, 1:1. Однако в добавленное время Даниэльсон за грубую игру получил красную.