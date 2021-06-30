Прямой эфир

Сборная Украины одолела шведов и вышла в 1/4 ЧЕ по футболу

30 июня 2021 08:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На чемпионате Европы по футболу были разыграны последние путевки в четвертьфинал. 29 июня за место в следующем раунде плей-офф боролись Англия и Германия, а также Украина и Швеция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сборная Украины одолела шведов и вышла в 1/4 ЧЕ по футболу-1

Матч, открывавший игровой день, прошел в относительно спокойной обстановке. Бундестим ничего не сумела поделать с командой с берегов Туманного Альбиона.

Сборная Украины одолела шведов и вышла в 1/4 ЧЕ по футболу-4

Голами отличились Рахим Стерлинг и Хари Кейн. 2:0, англичане шагают дальше.

Сборная Украины одолела шведов и вышла в 1/4 ЧЕ по футболу-7

А вот второй поединок не оставил зрителей без интриги. По истечению основного времени счет в противостоянии Швеции и Украины был равным, 1:1. Однако в добавленное время Даниэльсон за грубую игру получил красную.

Сборная Украины одолела шведов и вышла в 1/4 ЧЕ по футболу-10

Таким преимуществом наши южные соседи сумели воспользоваться. На первой компенсированной минуте дополнительного времени точку в поединке поставил Довбик – 2:1. Украинцы присоединяются к пулу восьми лучших команд континента.

# Футбол # Рахим Стерлинг # Гарри Кейн # Маркус Даниэльсон # Артем Довбик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Егор Герасимов и Александра Саснович вышли во второй круг Уимблдона
29 июня 2021 22:45

Егор Герасимов и Александра Саснович вышли во второй круг Уимблдона

Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 ЧЕ по футболу
29 июня 2021 22:44

Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 ЧЕ по футболу

Евгений Назаревич провёл мастер-класс для школьников в Гродно: «Детки реагируют замечательно»
29 июня 2021 22:34

Евгений Назаревич провёл мастер-класс для школьников в Гродно: «Детки реагируют замечательно»