Сборная Украины одолела шведов и вышла в 1/4 ЧЕ по футболу

Новости Беларуси. На чемпионате Европы по футболу были разыграны последние путевки в четвертьфинал. 29 июня за место в следующем раунде плей-офф боролись Англия и Германия, а также Украина и Швеция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На чемпионате Европы по футболу были разыграны последние путевки в четвертьфинал. 29 июня за место в следующем раунде плей-офф боролись Англия и Германия, а также Украина и Швеция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Матч, открывавший игровой день, прошел в относительно спокойной обстановке. Бундестим ничего не сумела поделать с командой с берегов Туманного Альбиона.
Голами отличились Рахим Стерлинг и Хари Кейн. 2:0, англичане шагают дальше.
А вот второй поединок не оставил зрителей без интриги. По истечению основного времени счет в противостоянии Швеции и Украины был равным, 1:1. Однако в добавленное время Даниэльсон за грубую игру получил красную.
Таким преимуществом наши южные соседи сумели воспользоваться. На первой компенсированной минуте дополнительного времени точку в поединке поставил Довбик – 2:1. Украинцы присоединяются к пулу восьми лучших команд континента.