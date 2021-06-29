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Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 ЧЕ по футболу

29 июня 2021 22:44
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На чемпионате Европы по футболу продолжается стадия плей-офф. Во вторник, 29 июня, подошел к концу раунд 1/8 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 ЧЕ по футболу-1

На лондонском стадионе «Уэмбли» сборная Англии принимала Германию. В первом тайме команды показали абсолютное игровое равенство как по владению мячом, так и по количеству ударов, которые так и не обратились в голы.

Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 ЧЕ по футболу-4

Долгое время нули горели на табло и во второй половине, но в последние 15 минут чаша весов все же склонилась на сторону хозяев. Точные удары Стерлинга и Кейна принесли британцам победу – 2:0.

Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 ЧЕ по футболу-7

Таким образом, немцы покидают турнир. На трех предыдущих континентальных форумах подопечные Лева доходили минимум до полуфинала.

# Футбол # Рахим Стерлинг # Гарри Кейн # Гарет Саутгейт # Йоахим Лев # Фотофакт

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