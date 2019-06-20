«У нас огромные медальные ожидания». 21 спортсмен из Минской области представят Беларусь на II Европейских играх

Спортсмены представят центральный регион в 10 видах спорта. Наибольшее количество делегаций – в легкой атлетике, боксе, гребле на байдарках и каноэ. Позиции в этих видах спорта традиционно сильны.

Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:

II Европейские игры будут проходить в течение 10 дней. На территории Минской области будут соревнования по гребле на байдарках и каноэ. У нас огромные медальные ожидания от данного события. Хотим, чтобы праздник был не только от медалей, но и от атмосферы, которая будет на самих мероприятиях.

Хороших результатов ждут и от атлетов Минской области в дзюдо, карате и самбо, а также в велоспорте и вольной борьбе. В свою очередь, атлеты ждут поддержки от болельщиков на трибунах.

Флагоносцем белорусской дружины на II Европейских играх станет Владимир Самсонов