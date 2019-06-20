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«У нас огромные медальные ожидания». 21 спортсмен из Минской области представят Беларусь на II Европейских играх

20 июня 2019 18:40
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Новости Беларуси. Болеем за наших. На II Европейских играх в составе белорусской команды 21 представитель Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Спортсмены представят центральный регион в 10 видах спорта. Наибольшее количество делегаций – в легкой атлетике, боксе, гребле на байдарках и каноэ. Позиции в этих видах спорта традиционно сильны.

«У нас огромные медальные ожидания». 21 спортсмен из Минской области представят Беларусь на II Европейских играх-1

Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:
II Европейские игры будут проходить в течение 10 дней. На территории Минской области будут соревнования по гребле на байдарках и каноэ. У нас огромные медальные ожидания от данного события. Хотим, чтобы праздник был не только от медалей, но и от атмосферы, которая будет на самих мероприятиях.

Хороших результатов ждут и от атлетов Минской области в дзюдо, карате и самбо, а также в велоспорте и вольной борьбе. В свою очередь, атлеты ждут поддержки от болельщиков на трибунах.

Флагоносцем белорусской дружины на II Европейских играх станет Владимир Самсонов

«У нас огромные медальные ожидания». 21 спортсмен из Минской области представят Беларусь на II Европейских играх-4

«У нас огромные медальные ожидания». 21 спортсмен из Минской области представят Беларусь на II Европейских играх-6

«У нас огромные медальные ожидания». 21 спортсмен из Минской области представят Беларусь на II Европейских играх-8

# Европейские игры # Евгений Булойчик # Фотофакт

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