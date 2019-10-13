«У нас не было разгромных результатов». Подводим итоги матчей сборной Беларуси с эстонцами и голландцами

Новости Беларуси. Сборная Беларуси провела два домашних матча Евроквалификации. Итоги дуэлей обсудим с нашим корреспондентом и гостьей Екатериной Лихошапко. Она работала на двух матчах и готова поделиться увиденным на стадионе «Динамо», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Михаил Мархель накануне матча с голландцами: «Мы ожидаем давление с их стороны»

Иван Бахар о матче с голландцами: «Уровень запредельный. Очень тяжело играть с таким соперником»

Какие у тебя впечатления от этих двух игр?