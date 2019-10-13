«У нас не было разгромных результатов». Подводим итоги матчей сборной Беларуси с эстонцами и голландцами

Новости Беларуси. Сборная Беларуси провела два домашних матча Евроквалификации. Итоги дуэлей обсудим с нашим корреспондентом и гостьей Екатериной Лихошапко. Она работала на двух матчах и готова поделиться увиденным на стадионе «Динамо», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
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Какие у тебя впечатления от этих двух игр?
Екатерина Лихошапко, СТВ:
Впечатления двоякие. Такое чувство, что я увидела две разные игры: и по эмоциям, и по тому, что творилось на поле. Игра с Эстонией была более спокойной, а сегодня, в матче с командой Нидерландов кипели эмоции.
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Матч против сборной Нидерландов – это первый такой взрослый экзамен для главного тренера сборной Михаила Мархеля. Все-таки команда Эстонии примерно равна нам по классу. Как справился главный тренер с этим экзаменом?
Екатерина Лихошапко:
Я считаю, что справился. Он провел только три игры, была товарищеская с Уэльсом. У нас не было разгромных результатов.
Подробнее о том, как прошли матчи сборной Беларуси и Нидерландов, смотрите в видеоинформации.