Иван Бахар о матче с голландцами: «Уровень запредельный. Очень тяжело играть с таким соперником»

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу уступила команде Нидерландов в матче отборочного турнира к ЧЕ-2020 со счетом 1:2, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Михаил Мархель накануне матча с голландцами: «Мы ожидаем давление с их стороны» Белорусы проиграли, но проиграли достойно. Мы уступили минимально, и при этом по ходу матча имели много моментов для взятия ворот. Единственный точный удар у нас нанес Станислав Драгун. У нас есть мнения участников матча.

Иван Бахар, игрок сборной Беларуси по футболу:

Надеялись на лучшее, могли бы, в принципе, ничью выжать. Наверное, сегодня максимум выжали из этой игры. Моменты были, подходы были. Конечно, уровень запредельный. Очень тяжело играть с таким соперником. Тяжело что-то показать было. Конечно, в Беларуси намного проще играть. Для такого уровня надо учиться. Не хватает, конечно, опыта лично мне. Не знаю, как другим – наверное, тоже немножко. Многие постарше поиграли уже на таком уровне. Мне пока тяжело. Я думаю, что мало было у нас в первом тайме контратакующей игры, хотя моменты, в принципе, были. Во втором тайме было больше моментов, мы создали и гол забили. Была вера какая-то и у болельщиков, и у нас, что можем на ничью играть в этом матче.