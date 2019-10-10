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Михаил Мархель об игре с эстонцами: «Мы заслуживали победы»

10 октября 2019 20:13
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу провела матч отборочного турнира к чемпионату Европы. На стадионе «Динамо» «белыя крылы» принимали гостей из Эстонии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Михаил Мархель об игре с эстонцами: «Мы заслуживали победы»-1

В первой встрече наши парни оказались сильнее – 2:1. А 10 октября подопечные Михаила Мархеля сыграли вничью – 0:0. Хотя не раз были близки к голу. Этот матч позволил эстонцам записать первый балл на турнире.

Михаил Мархель об игре с эстонцами: «Мы заслуживали победы»-4

Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
В первом тайме у нас несколько игра не получилась в плане атакующих действий. Во втором - мы постарались внести коррективы, в том числе замены, у нас были моменты. Я считаю, что мы заслуживали победы, но, к сожалению, сегодня не наш день.

# Футбол Беларуси # Михаил Мархель # Фотофакт

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