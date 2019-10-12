Михаил Мархель накануне матча с голландцами: «Мы ожидаем давление с их стороны»

Новости Беларуси. Сборная Беларуси готовится принять Нидерланды. 13 октября в рамках квалификации евроотбора наша национальная команда на домашнем стадионе «Динамо» сыграет с «оранье», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К слову, в текущей квалификации эти дружины уже встречались. В марте парни Рональда Кумана разгромили белорусов – 4:0. Тем не менее, на сегодняшней пресс-конференции главный тренер «белокрылых» Михаил Мархель отметил, что при правильном построении игры наша сборная сможет побороться даже с таким серьезным соперником.

Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Турнирная ситуация складывается таким образом, что голландцы приедут сверхмотивированными, поэтому мы ожидаем давление с их стороны. Естественно, постараемся это давление снивелировать. Класс и уровень команды Нидерландов откладывает отпечаток на тактику и общую стратегию, поэтому мы постараемся от своей игры не отходить. Понятно, что всю игру на поле с такой командой прессинговать очень тяжело. Все-таки от своей игры мы отказываться не будем.

Ван Дейк, Силлессен, Френки Де Йонг – звезды «Ливерпуля», «Валенсии» и «Барселоны» – уже прибыли в столицу и провели сегодня тренировку. Правда, из-за качества газона прошла она не главном игровом поле «Динамо», а на соседнем. А вот до тренировки главный тренер «оранье» – Рональд Куман – пообщался с журналистами, которые припомнили 1995 год, где сборная Беларуси в матче евроотбора с минимальным счетом одолела Нидерланды – 1:0.