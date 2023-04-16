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«У меня половина белорусской крови». В Минске завершился теннисный турнир на Кубок Посольства России

16 апреля 2023 14:26
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Новости Беларуси. Есть победители, но проигравших здесь точно нет. В Минске финишировал теннисный турнир на Кубок Посольства России. Его приурочили ко Дню единения народов двух стран. Сегодня, 16 апреля, состоялся заключительный поединок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У меня половина белорусской крови». В Минске завершился теннисный турнир на Кубок Посольства России-1

На корт вышли политические деятели, известные спортсмены, сотрудники научной и медицинской отраслей и даже космонавты. В финале дуэли викторию одержал дуэт из России. Впрочем, не ради наград любители тенниса демонстрировали красивую игру. Турнир еще раз подчеркнул дружеский характер встречи и истинное единение народов, которое сегодня важно как никогда.

«У меня половина белорусской крови». В Минске завершился теннисный турнир на Кубок Посольства России-4

Эрнест Бойко, победитель турнира (Россия):
Это был чудесный турнир на белорусской земле. Мне было в какой-то степени легко, потому что у меня половина белорусской крови. Моя мама белоруска. Это Минск, Старые Дороги, и мне было очень приятно здесь играть. Это очень здорово, что собрались две страны.

«У меня половина белорусской крови». В Минске завершился теннисный турнир на Кубок Посольства России-7

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
Все игроки турнира выкладываются по полной. Вижу как они переживают, как радуются. И, безусловно, это приятно видеть. Самое главное, как мы уже говорили, это было желание организаторов турнира – провести его в дружеской атмосфере. И сегодня, в такой замечательный светлый праздник пасхальный, все равно все участники на корте. И радуются совместному времяпрепровождению. И получают удовольствие от тенниса.

«У меня половина белорусской крови». В Минске завершился теннисный турнир на Кубок Посольства России-10

Турнир проводился впервые, но у организаторов уже есть план сделать его традиционным.

# Теннис # Сергей Рутенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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