«У меня половина белорусской крови». В Минске завершился теннисный турнир на Кубок Посольства России

Новости Беларуси. Есть победители, но проигравших здесь точно нет. В Минске финишировал теннисный турнир на Кубок Посольства России. Его приурочили ко Дню единения народов двух стран. Сегодня, 16 апреля, состоялся заключительный поединок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На корт вышли политические деятели, известные спортсмены, сотрудники научной и медицинской отраслей и даже космонавты. В финале дуэли викторию одержал дуэт из России. Впрочем, не ради наград любители тенниса демонстрировали красивую игру. Турнир еще раз подчеркнул дружеский характер встречи и истинное единение народов, которое сегодня важно как никогда.

Эрнест Бойко, победитель турнира (Россия):

Это был чудесный турнир на белорусской земле. Мне было в какой-то степени легко, потому что у меня половина белорусской крови. Моя мама белоруска. Это Минск, Старые Дороги, и мне было очень приятно здесь играть. Это очень здорово, что собрались две страны.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:

Все игроки турнира выкладываются по полной. Вижу как они переживают, как радуются. И, безусловно, это приятно видеть. Самое главное, как мы уже говорили, это было желание организаторов турнира – провести его в дружеской атмосфере. И сегодня, в такой замечательный светлый праздник пасхальный, все равно все участники на корте. И радуются совместному времяпрепровождению. И получают удовольствие от тенниса.