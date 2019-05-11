У ХК «Динамо-Минск» будет новый главный тренер

Новости Беларуси. У хоккейного минского «Динамо» будет новый главный тренер. Об этом рассказал клубной пресс-службе генеральный директор Дмитрий Басков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Срок контракта прежнего наставника – Андрея Сидоренко – истек 30 апреля. Новый договор ему предложен не будет. Пока непонятно, останется ли в команде кто-то из ассистентов Сидоренко – Андрей Ковалев, Дмитрий Кравченко и Виталий Коваль. Имя нового главного тренера Дмитрий Басков пообещал назвать в ближайшее время.

Андрей Сидоренко возглавил «Динамо» в начале ноября после антирекордной серии из 11 поражений подряд. Новый тренерский штаб выправил положение, но сезон все равно получился провальным – команда не вышла в плей-офф и заняла последнее место в Лиге.

Напомним, Андрей Сидоренко параллельно руководит сборной Беларуси по хоккею, вернувшейся в элиту мирового хоккея.