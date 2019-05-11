«Всегда старался быть в середине группы». Белорус Евгений Королёк рассказал о победе в «Кубке Минска»

В 12 часов на проспекте Победителей стартовали велосипедисты 27 команд из 12 стран мира. Дистанция – 176 километров. Основная часть трассы – за чертой города. Вокруг Заславского водохранилища велосипедисты «намотали» пять кругов длиной в 31,5 км. Дополнительные коррективы внесла и погода: если стартовали спортсмены под теплым солнцем, то последние километры преодолевали под дождем.

Самир Джабраилов, участник соревнований:

Я был уверен, что будет очень скоростная гонка, потому что достаточно много велогонщиков было. Как чемпионат мира почти.

Было очень тяжело. Мы старались контролировать всё, что могли. Я счастлив, что белорусы выиграли.

Кубок Минска в Беларуси проходит уже в пятый раз. Однако ни разу до этого белорус не становился победителем гонки. Были только два серебра – в 2016 и 2018 годах.

11 мая на старт гонки было заявлено шесть белорусских команд, и одна все-таки выстрелила: первым на финише стал наш Евгений Королёк. Второй – турок Онур Балкан, с бронзой – россиянин Максим Пискунов.