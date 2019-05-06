Андрей Сидоренко: «Каждый матч приходилось играть на пределе»

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею возвращается в элиту! Наша национальная команда заняла второе место по итогам соревнований в первом дивизионе чемпионата мира и теперь в 2020 году в Швейцарии сыграет с лучшими ледовыми дружинами планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Сидоренко, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Чемпионат был очень интересный такой, очень сильные участники были. Каждый матч приходилось играть на пределе. Благодаря тому, что ребята отдавались в каждом матче, все получалось. Ту задачу, которая была поставлена, мы выполнили – спасибо, я благодарен ребятам. Хочу поздравить всех болельщиков с тем, что мы в элите. Надо думать уже на перспективу.

Мы были едины, мы стремились к этой цели, и это очень хорошо. Было очень приятно руководить такой командой.