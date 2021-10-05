У белорусских мужчин бронза на ЧМ по борьбе. Какие результаты у девушек?

Новости Беларуси. Чемпионат мира по борьбе принимает Осло, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми разыграли комплекты наград борцы вольного стиля. Белорусы удостоились одной бронзы. Медаль записал на свой счет Арыйан Тютрин в весе до 57 килограммов. В активе наших парней и три пятых места.

Во вторник вступили в борьбу женщины. Из четырех белорусок до финала никто не дошел, однако счастливый билетик вытянули легковес Наталья Варакина и серебряный призер Рио Мария Мамошук в весе до 65 килограммов, которые поспорят за бронзовые награды в утешительных встречах. Поединки пройдут в 6 октября. Также в среду 6 октября вступят в борьбу еще три белоруски. На ковер выйдут Юлия Писаренко, Кристина Сазыкина и Анастасия Земенкова.