Сёстры Андреенко завоевали две медали на Кубке мира по фехтованию в Мексике

Новости Беларуси. Белорусские спортсменки сестры Анна и Яна Андреенко из Гомеля завоевали две медали на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах, который завершился в Мексике. Об этом сообщили в программе «СТВ-Спорт».