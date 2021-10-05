Сёстры Андреенко завоевали две медали на Кубке мира по фехтованию в Мексике

Новости Беларуси. Белорусские спортсменки сестры Анна и Яна Андреенко из Гомеля завоевали две медали на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах, который завершился в Мексике. Об этом сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские спортсменки сестры Анна и Яна Андреенко из Гомеля завоевали две медали на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах, который завершился в Мексике. Об этом сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Анна стала обладательницей золота, по ходу турнира победив соперницу из Колумбии Валентину Уртадо-Мора – 15:2, американок Скайлор Найт, Эрику Кастанеда, мексиканок Натали Михель и Алели Эрнандес. Также наша Яна Андреенко стартовала с победы над мексиканкой Жанетт Пачеко, колумбийкой Татьяной Прието, еще одной представительницей Мексики Мелиссой Реболледо – 15:6. В полуфинале уроженка Гомельской области была вынуждена признать превосходство Алели Эрнандес – 13:15, однако, согласно регламенту турнира, стала бронзовой медалисткой соревнований.