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Принято решение о прекращении участия Кристины Тимановской на Играх в Токио

01 августа 2021 13:00
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Новости Беларуси. 1 августа стало известно, что в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4 по 400 метров не примет участие белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принято решение о прекращении участия Кристины Тимановской на Играх в Токио-1

Заявка отозвана. По заключению врачей, тренерским штабом национальной команды принято решение о прекращении выступлений спортсменки на Олимпиаде.

# Олимпиада 2020 # Кристина Тимановская # Фотофакт

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