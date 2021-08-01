Принято решение о прекращении участия Кристины Тимановской на Играх в Токио

Новости Беларуси. 1 августа стало известно, что в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4 по 400 метров не примет участие белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 1 августа стало известно, что в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4 по 400 метров не примет участие белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заявка отозвана. По заключению врачей, тренерским штабом национальной команды принято решение о прекращении выступлений спортсменки на Олимпиаде.