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Олимпиада в Токио. Алёна Дубицкая – девятая, а Александр Зеленко на 44-м месте

01 августа 2021 11:45
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Новости Беларуси. В олимпийском Токио 1 августа разыгрывается 25 комплектов наград. Так, белорусская тяжелоатлетка Дарья Наумова заняла пятое место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, какие итоги принесла утренняя соревновательная часть, – в нашем традиционном обзоре.

Олимпиада в Токио. Алёна Дубицкая – девятая, а Александр Зеленко на 44-м месте-1

Алена Дубицкая выступала в финале толкания ядра. В своей лучшей попытке она отправила снаряд на отметку 18 метров и 73 сантиметра. И это только 9-й итоговый результат. А чемпионкой Игр стала китаянка.

Олимпиада в Токио. Алёна Дубицкая – девятая, а Александр Зеленко на 44-м месте-4

В квалификации метания молота были две наши спортсменки. Но ни Анна Малыщик, ни Анастасия Маслова не смогли отобраться в финал. Также неудача постигла и прыгунью в длину Анастасию Мирончик-Иванову.

Олимпиада в Токио. Алёна Дубицкая – девятая, а Александр Зеленко на 44-м месте-7

Скоротечным получился борцовский турнир для Василисы Марзалюк. Белоруска выбыла из числа соискателей наград после первой же схватки. Дальше ее не пустила немка Фокен – 1:2.

Олимпиада в Токио. Алёна Дубицкая – девятая, а Александр Зеленко на 44-м месте-10

Представители конного троеборья завершили полевые испытания. Александр Зеленко, выступающий на лошади Карло Гранде, сумел финишировать, однако показал недостаточно быструю скорость. В итоге 44-я позиция. Поправить ситуацию можно будет на завтрашнем конкуре.

# Олимпиада 2020 # Иван Литвинович # Максим Недосеков # Дарья Наумова # Алена Дубицкая # Анна Малыщик # Анастасия Маслова # Анастасия Мирончик-Иванова # Василиса Марзалюк # Алина Роттер-Фокен # Александр Зеленко # Фотофакт

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