Олимпиада в Токио. Алёна Дубицкая – девятая, а Александр Зеленко на 44-м месте

Новости Беларуси. В олимпийском Токио 1 августа разыгрывается 25 комплектов наград. Так, белорусская тяжелоатлетка Дарья Наумова заняла пятое место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, какие итоги принесла утренняя соревновательная часть, – в нашем традиционном обзоре.

Алена Дубицкая выступала в финале толкания ядра. В своей лучшей попытке она отправила снаряд на отметку 18 метров и 73 сантиметра. И это только 9-й итоговый результат. А чемпионкой Игр стала китаянка.

В квалификации метания молота были две наши спортсменки. Но ни Анна Малыщик, ни Анастасия Маслова не смогли отобраться в финал. Также неудача постигла и прыгунью в длину Анастасию Мирончик-Иванову.

Скоротечным получился борцовский турнир для Василисы Марзалюк. Белоруска выбыла из числа соискателей наград после первой же схватки. Дальше ее не пустила немка Фокен – 1:2.